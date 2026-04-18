Museo de Historia Mexicana impulsa “Libros en movimiento”

El acceso será gratuito y abierto a todo público. Para participar en el intercambio, se recomienda acudir con libros en buen estado

El Museo de Historia Mexicana realizará la jornada cultural “Libros en movimiento 2026”, una iniciativa que busca acercar al público a la lectura a través del intercambio, la reflexión y el encuentro con autores, en el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

Las actividades se llevarán a cabo el próximo 23 de abril, de 11:00 a 18:00 horas, con acceso libre para todo público, en una propuesta que apuesta por transformar el libro en un punto de conexión entre lectores, creadores y promotores culturales.

Como parte central del programa, se realizará un intercambio de libros en la biblioteca del museo, donde los asistentes podrán llevar ejemplares en buen estado y canjearlos por nuevas lecturas.

La dinámica estará disponible de 11:00 a 17:00 horas o hasta agotar existencias, y contempla títulos de historia, arte y literatura, promoviendo no solo el hábito lector, sino también la circulación del conocimiento y el desapego material.

Encuentro con autora y mirada a la cultura popular

A las 16:00 horas, el Auditorio del museo será sede de una charla con la autora Mayra René, quien presentará su obra “Juguetes tradicionales y contemporáneos en la cultura popular mexicana”.

El libro aborda la evolución de los juguetes en México, desde piezas tradicionales como el trompo y el balero, hasta propuestas contemporáneas, analizando su papel en la construcción de la identidad cultural y su permanencia frente al avance tecnológico.

Mayra René cuenta con trayectoria como periodista y locutora en Reynosa, Tamaulipas, y ha desarrollado un enfoque que combina investigación social, expresión artística y documentación cultural, lo que le ha permitido consolidar una visión centrada en la preservación de la cultura popular.

Una jornada para conectar con los libros

El evento forma parte de las actividades impulsadas a nivel internacional por la UNESCO desde 1995, con el objetivo de promover la lectura y reconocer la importancia de los libros como herramientas de conocimiento y diálogo.

El acceso será gratuito y abierto a todo público. Para participar en el intercambio, se recomienda acudir con libros en buen estado. Para más detalles, el museo puso a disposición sus redes sociales oficiales a través de la cuenta @3Museos.