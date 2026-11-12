Museo de Historia Mexicana explorará historia del corrido norteño

El Museo de Historia Mexicana realizará una charla sobre el origen, evolución e impacto de los corridos en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas

El corrido norteño será tema de una charla en el Museo de Historia Mexicana, donde se analizará su papel como expresión de la memoria social del noreste de México y su relación con los acontecimientos, personajes y transformaciones que han marcado a la región.

La actividad titulada El corrido norteño en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas se realizará el jueves 12 de noviembre a las 18:00 horas, con la participación del historiador Moisés Alejandro Villegas Torres y Leonardo Hernández, quien conducirá la conversación.

El corrido norteño como reflejo de la historia regional

Hay historias que quedan registradas en documentos y otras que permanecen en la memoria de las personas. Algunas también se transmiten mediante canciones, como ocurre con los corridos, cuyas letras han acompañado distintos acontecimientos y cambios sociales en el noreste del país.

Esta expresión cultural tiene profundas raíces en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y el sur de Texas.

A lo largo del tiempo, sus temáticas y formas de difusión se han transformado junto con las comunidades en las que surgió, por lo que sus canciones permiten acercarse a diferentes etapas de la historia regional.

Durante la charla se abordarán el origen y desarrollo de la música norteña, así como la popularización del corrido en Nuevo León. También se analizará de qué manera estas composiciones ofrecen una perspectiva sobre las sociedades que las crearon y los acontecimientos que marcaron su época.

¿Quién participará en la charla sobre el corrido norteño?

La conversación contará con Moisés Alejandro Villegas Torres, licenciado en Historia y Estudios de Humanidades por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), cuya investigación se ha concentrado en la música y los corridos norteños desde la historia cultural, la historia oral y el análisis del discurso.

Actualmente, Villegas Torres cursa la Maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas en la Universidad Autónoma de Coahuila, formación desde la que ha profundizado en las expresiones musicales y su relación con los procesos históricos de la región.

La actividad permitirá conocer cómo una tradición musical puede funcionar también como fuente para comprender la memoria colectiva, la identidad y los cambios sociales del noreste mexicano.