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Municipios y Protección Civil lamentan muerte de paramédica

Por: INFO 7

06 Octubre 2026, 22:28

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La dependencia aseguró que al momento de los hechos no se realizaba ninguna obra en el sitio y que tampoco había carriles cerrados a la circulación

Municipios y Protección Civil lamentan muerte de paramédica

El Gobierno del Estado y municipios metropolitanos lamentaron el fallecimiento de Melissa Guel, paramédica de 17 años del municipio de San Nicolás de los Garza.

A través de redes sociales, el Ayuntamiento de San Nicolás expresó su solidaridad con la familia de la joven y reconoció su tiempo, entrega y vocación de servicio.

También Protección Civil de Nuevo León, Monterrey y Juárez expresaron sus condolencias a familiares, compañeros y amigos de Melissa Guel.

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Metrorrey colaborará en la investigación del accidente

Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey informó que se coordinarán con las autoridades correspondientes para realizar la investigación y determinar las circunstancias del accidente.

La dependencia aseguró que al momento de los hechos no se realizaba ninguna obra en el sitio y que tampoco había carriles cerrados a la circulación.

Con información de Paola Treviño.....

 

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