Municipios y Protección Civil lamentan muerte de paramédica

La dependencia aseguró que al momento de los hechos no se realizaba ninguna obra en el sitio y que tampoco había carriles cerrados a la circulación

El Gobierno del Estado y municipios metropolitanos lamentaron el fallecimiento de Melissa Guel, paramédica de 17 años del municipio de San Nicolás de los Garza.

A través de redes sociales, el Ayuntamiento de San Nicolás expresó su solidaridad con la familia de la joven y reconoció su tiempo, entrega y vocación de servicio.

También Protección Civil de Nuevo León, Monterrey y Juárez expresaron sus condolencias a familiares, compañeros y amigos de Melissa Guel.

Metrorrey colaborará en la investigación del accidente

Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey informó que se coordinarán con las autoridades correspondientes para realizar la investigación y determinar las circunstancias del accidente.

La dependencia aseguró que al momento de los hechos no se realizaba ninguna obra en el sitio y que tampoco había carriles cerrados a la circulación.

Con información de Paola Treviño.....