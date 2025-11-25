Municipios reciben más del 25% del presupuesto: Tesorero de NL

De acuerdo con los datos oficiales compartidos por el tesorero, el financiamiento dirigido a los municipios ha incrementado 4 por ciento

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Aunque en repetidas ocasiones distintos municipios han expresado inconformidad por el presupuesto estatal que reciben cada año, el Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Alberto Garza Ibarra, afirmó que estos recursos sí han aumentado.

Durante la presentación del Proyecto de Presupuesto 2026, entregado al Congreso del Estado el pasado 20 de noviembre, minutos antes de vencer el plazo legal, el funcionario señaló: “Hay una petición constante de que los municipios reciban más presupuesto.”

De acuerdo con los datos oficiales compartidos por el tesorero, el financiamiento dirigido a los municipios ha incrementado 4 por ciento en comparación con hace diez años, lo que coloca a este rubro como el segundo con mayor presupiesto, por debajo de educación y por encima de seguridad.

Garza Ibarra precisó que, al sumar los fondos estatales y federales destinados a los ayuntamientos, la proporción total del presupuesto que reciben es mayor a la que se suele señalar: “Hay una petición permanente de que los municipios reciban más y ahorita ya sumando todos los componentes, por ellos hablan de subir diez puntos y que nada más se les da el 20, la realidad es que no se les da el 20, se les da un poquito más del 25 por ciento”, explicó.

“No es queja, no estamos reclamando, estamos nada más buscando una realidad que explica numéricamente en que se gasta más: primer lugar educación, segundo lugar municipios y tercer lugar seguridad”, agregó.

Asimismo, destacó que Nuevo León se encuentra por encima de otras entidades en cuanto al porcentaje asignado a los gobiernos municipales: “El debate de subirle el 20, 30, la realidad es que ya estamos en el 25 y esto es un poco más”, recalcó y añadió que este porcentaje se alcanza mediante el fondo general, resultado de la combinación de recursos estatales y federales.

El tesorero también anunció que, dentro del proyecto de presupuesto, se propuso al Congreso que, a través de la Ley de Ingresos Municipales, se permita a los municipios solicitar hasta el 15 por ciento de sus ingresos de libre disposición sin necesidad de un decreto legislativo, ya que, aseguró, todos los municipios de Nuevo León están en verde.

“Creemos que esto puede ser una herramienta, no estamos diciendo que lo vayan a hacer y quiero ser muy preciso eso, no estamos diciendo que ya se vaya a contratar esta deuda. He visto en notas periodísticas que varios municipios ya están haciendo sus planteamientos en sus leyes de ingreso. Esto lo que hace es que se evite que cada municipio tenga que ir a presentar un decreto, esto es mucho más flexible, ya lo consultamos con Hacienda y tiene toda la legalidad”, explicó.

No obstante, esta autorización dependerá de que los municipios justifiquen para qué lo necesitan. Actualmente, los ayuntamientos cuentan en conjunto con más de 4 mil millones de pesos de financiamiento de libre disposición, aunque no puede emplearse para gasto corriente.

Garza Ibarra también anunció que se propuso que los municipios, además, pueden acceder a otra opción de financiamiento mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, directamente con Banobras, donde hay disponible un monto de 400 millones de pesos.

“Es un financiamiento que ofrece Ban Obras pero normalmente se capitaliza el primer año. Lo pusimos porque puede haber un municipio que le interese pasar por una vía más rápida que en igual de estar mandando un decreto específico al Congreso”, dijo.

En este caso, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos adelantará parte del trienio, sin que esto se sume a la deuda pública municipal.