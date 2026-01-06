Municipios del área metropolitana reactivan carriles contraflujo

Las autoridades recomiendan salir con tiempo y respetar los señalamientos para que el regreso a la rutina sea más ordenado y seguro.

El incremento en la carga vehicular tras la reanudación de actividades laborales y escolares llevó a varios municipios del área metropolitana de Monterrey a restablecer esquemas especiales de circulación en avenidas de alta demanda.

Guadalupe reactiva carril reversible

En Guadalupe, el carril reversible regresa a su operación habitual de lunes a viernes, de 6:30 a 10:00 horas. Inicia sobre el bulevar Miguel de la Madrid, continúa por Morones Prieto y se enlaza con el contraflujo de Monterrey, rumbo al poniente.

San Pedro habilita carril especial en Vasconcelos

En San Pedro, el carril especial de la avenida Vasconcelos opera en dirección a Monterrey, iniciando en la calle Los Rosales y concluyendo antes del túnel de la Loma Larga. Funciona de lunes a jueves de 16:00 a 20:00 horas, y los viernes desde las 14:00 horas.

San Nicolás activa contraflujo en Universidad

En San Nicolás, el contraflujo en la avenida Universidad se habilita desde Jorge Treviño hasta Sendero, con semáforos sincronizados. Opera de lunes a viernes de 17:30 a 19:30 horas, sumándose a los contraflujos ya existentes en Monterrey.

Las autoridades recomiendan salir con tiempo y respetar los señalamientos para que el regreso a la rutina sea más ordenado y seguro.