Multas de hasta 58 mil pesos por ataques de perros en San Pedro

El municipio precisó que no se trata de una nueva disposición, sino de un recordatorio para reforzar el cumplimiento de la normativa vigente

Los propietarios de perros que ataquen a personas en parques públicos de San Pedro podrían enfrentar multas de hasta 58 mil 655 pesos, además de asumir los gastos derivados de las lesiones que ocasionen sus mascotas.

La advertencia fue emitida por autoridades municipales luego de que el organismo San Pedro + Parques informara que, en lo que va del año, se han contabilizado 28 casos de mordeduras de perros que requirieron atención médica.

Como parte de una campaña de prevención, la dependencia envió mensajes vía WhatsApp a vecinos y usuarios de los parques para recordar las obligaciones establecidas en el Reglamento de Protección y Bienestar Animal.

El municipio precisó que no se trata de una nueva disposición, sino de un recordatorio para reforzar el cumplimiento de la normativa vigente sobre la tenencia responsable de mascotas.

El reglamento establece que los perros deben ser paseados en espacios públicos con pechera, collar y correa, además de que sus propietarios están obligados a recoger sus desechos.

Asimismo, la normativa prohíbe permitir que los animales lesionen a personas o representen un riesgo para la comunidad.

De acuerdo con el tabulador de sanciones, un ataque que provoque lesiones es considerado una infracción muy grave y puede ser castigado con multas de entre 201 y 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un monto máximo de 58 mil 655 pesos.

En tanto, llevar a un perro sin correa constituye una falta menor, cuya sanción inicia en 20 UMA, equivalentes a 2 mil 346 pesos.

El reglamento también señala que el pago de la multa no libera al propietario de cubrir los gastos médicos de la víctima ni de las responsabilidades civiles o penales que puedan derivarse del incidente.