Multará Control Vehicular a quien incumpla con pago de refrendo

Marzo es última oportunidad para que los propietarios de vehículos cumplan con el pago del refrendo, trámite que hasta el momento solo ha sido cubierto por el 28 por ciento del padrón vehicular, informó el titular del Instituto de Control Vehicular, Ramiro Bravo.

El funcionario advirtió que a partir de abril comenzarán a aplicarse sanciones a quienes no estén al corriente con sus obligaciones. Aunque la multa económica ronda los $200 pesos, explicó que la principal afectación será la invalidez de la tarjeta de circulación.

“Aquí lo más importante es que la tarjeta de circulación dejaría de ser válida si no estás al corriente de tus obligaciones vehiculares y luego hay una multa que, si no mal recuerdo, debe de ser de 200 pesos”, precisó Bravo.

Circulan con tarjeta no vigente podría hacerte acreedor de sanciones

Circular con una tarjeta no vigente puede derivar en diversas sanciones administrativas y legales, entre ellas multas económicas adicionales e incluso la posibilidad de que el vehículo sea remitido al corralón.

Bravo detalló que enero fue el mes con mayor participación en el pago del refrendo, sin embargo, en febrero se registró una disminución en el cumplimiento.

No obstante, las autoridades esperan un repunte durante marzo, al ser el último mes para realizar el trámite sin sanciones.

Hasta el momento, la recaudación suma $2,800 millones de pesos.