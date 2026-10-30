Multan con 100 mil pesos por traslado irregular de Lobatón

El Poder Judicial impuso una sanción de 100 mil pesos por la omisión de notificar a las autoridades sobre el traslado de un interno.

El Poder Judicial de Nuevo León informó que ya aplicó una sanción administrativa al responsable del traslado médico de José Lobatón, propietario de Proyectos 9, quien fue enviado del penal de Apodaca al Hospital Universitario (HU) sin notificar previamente a las autoridades judiciales.

Laura Perla Córdova, presidenta del Poder Judicial, detalló que la falta consistió en la omisión del procedimiento legal correspondiente al no dar aviso al juez que lleva el caso, por lo que se impuso una multa de 100 mil pesos, sin precisar hasta el momento si la sanción recae sobre una o varias personas.

La funcionaria aclaró que la irregularidad no radicó en la atención médica recibida por el interno, ya que el acceso a la salud es un derecho consagrado en la Constitución y en la ley, sino en el fallo procedimental al omitir la notificación oficial.

"Lo que pasó aquí es que salió para una situación médica. Efectivamente, no se tomó la precaución de avisarle al Poder Judicial y, bueno, estamos actuando en consecuencia", mencionó Córdova.

La magistrada presidenta descartó que este episodio refleje una ruptura en la coordinación interinstitucional con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia, y señaló que desconoce si existió alguna intención particular detrás de dicha omisión.

El traslado no autorizado de José "N" salió a la luz pública el pasado miércoles durante una rueda de prensa ofrecida por el fiscal general de Justicia, Javier Flores, quien señaló en su momento que el personal responsable debía ser sancionado por el Poder Judicial.

Ante esta situación, la titular del Poder Judicial indicó que, si bien ya se aplicó la multa administrativa correspondiente, la Fiscalía General de Justicia deberá investigar los hechos para determinar si existe la comisión de un delito y si procede fincar responsabilidades de mayor gravedad.

Lobatón, propietario de Proyectos 9, permanece recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apodaca y recientemente sumó su quinta vinculación a proceso.

Su acusación más reciente está relacionada con el desarrollo inmobiliario Plaza Las Palmas, ubicado en el municipio de San Pedro Garza García.

Con anterioridad, había sido vinculado por presuntas irregularidades en los proyectos Azul Moca, Amarillo Moca y Verde Moca, en Monterrey, así como en el complejo Brhiza del Mar, situado en Playa del Carmen, Quintana Roo.