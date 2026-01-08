Multan a camionero por tirar escombro en La Huasteca

El alcalde, Jesús Nava, junto con personal de Servicios Públicos y Seguridad Pública, verificó la situación y actuó de inmediato, exigiendo la limpieza del área

El Gobierno de Santa Catarina aplicó una multa de aproximadamente $10,000 pesos al propietario de dos camiones que arrojaron escombro fuera de La Huasteca, tras recibir una denuncia ciudadana. El alcalde, Jesús Nava, junto con personal de Servicios Públicos y Seguridad Pública, verificó la situación y actuó de inmediato, exigiendo la limpieza del área y el traslado del escombro a SIMEPRODE. Esta acción es parte de la estrategia del municipio para cuidar el medio ambiente y mantener los espacios públicos limpios. Se hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie prácticas ilegales de este tipo, contribuyendo así a un Santa Catarina más limpio y seguro.