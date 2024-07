Mujeres pelean por un hombre en metro de Monterrey

Personal de seguridad de Metrorrey tuvieron que separar a dos mujeres que presuntamente se estaban peleando el amor de un hombre en uno de los andenes.

Usuarios del servicio del Metro fueron testigos del altercado ocurrido en la estación Cuauhtémoc y el video fue difundido ampliamente en redes sociales.

En las imágenes se puede ver a dos mujeres que presuntamente pelean por el amor de un hombre, inmediatamente se acerca personal del Metro para intentar separar a las mujeres.

El video acompañado de la canción 'El me mintió' de la cantante Amanda Miguel llevaba el siguiente mensaje: el que se lo queda pierde y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Los usuarios que reaccionaron a las imágenes escribieron: "Y como para qué pelear por un tipo que no valora nada", "Y la esposa esperándolo en su casa jajaja", "Ay, cómo se rebajan, yo lo regalaba", y "Por experiencia no vale la pena pelear por un pelado que no te valora si te ama no no te hubiera engañado por mucha maña allá tenido la otra fue el que falla".

Hasta el momento Metrorrey no se ha pronunciado al respecto por el altercado y se desconoce si las mujeres fueron desalojadas de las instalaciones o se les permitió hacer uso del metro.

