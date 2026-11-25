La Red Mujeres de Fe en México destacó la labor que realizan las mujeres religiosas en sus comunidades, a través de la escucha y el acompañamiento

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Red Mujeres de Fe en México, comunidad interreligiosa que reúne a mujeres de distintas religiones, realizó el encuentro “Romper el silencio, transformar las creencias: voces de mujeres de fe contra las violencias”.

El diálogo se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, campus Monterrey, ubicadas en la colonia Obispado, donde mujeres representantes de distintas tradiciones religiosas compartieron reflexiones sobre las creencias, enseñanzas e interpretaciones que pueden contribuir a combatir la violencia contra las mujeres.

El encuentro se desarrolló en un contexto preocupante para Nuevo León y el país, pues se estima que siete de cada 10 mujeres de 15 años o más han sido víctimas de algún tipo de violencia, mientras que durante el último año se han registrado más de 20 mil casos de violencia familiar en la entidad.

La Red Mujeres de Fe en México destacó la labor que realizan las mujeres religiosas en sus comunidades, a través de la escucha, el acompañamiento, el cuidado y la construcción de redes de apoyo para otras mujeres.

Uno de los cuestionamientos centrales del diálogo giró en torno a qué acciones realizan las distintas religiones para revisar, abandonar o reestructurar las interpretaciones de sus escrituras antiguas y las ideologías que, con el paso del tiempo, pueden haber contribuido a la subordinación de las mujeres.

Al respecto, Miriam Guapiski, exdirectora del Colegio Israelita de Monterrey, señaló que las creencias y las formas de entender la vida también están relacionadas con factores culturales, familiares y sociales.

“Va más allá de muchos conceptos que se crean aquí dependiendo de la cultura, el lugar donde nacemos, de las expectativas familiares, etc. Si nosotros estudiamos la literatura ancestral y que este mundo es perfectamente imperfecto en el sentido de que sí podemos mejorarlo, ese es nuestro reto, mejorar sobre todo con el mensaje de que la verdadera revolución empieza con nosotros”, expresó.

Por su parte, Luz María Ortíz, representante de la fe católica, reflexionó sobre la interpretación de las relaciones familiares y el lugar que se ha otorgado históricamente a hombres y mujeres.

“Para nosotras las católicas es estar Dios, esposo, esposa y están los hijos y creo que ha estado invertido y en un principio se abusó de ese orden, o sea, hay hombres que, pensando que ellos son, tienen que mandar y someter a la mujer; lo han hecho de una manera distinta a la que fue pensada por Dios: a un sometimiento de amor”, dijo.

En tanto, Irma Domínguez, representante de la agrupación Misión Internacional Sri Krishna Chaitanya, habló sobre la dignidad de las mujeres desde la perspectiva espiritual de su tradición y la necesidad de reconocer su valor.

“La mujer es dignificada como la más alta esfera de luz; no podemos sumergir a una luz tan esplendorosa porque haya estruendos, reduciría la energía masculina y más ahora en esta área que estamos viviendo en la energía masculina”, mencionó.

A través de este encuentro, las participantes pusieron sobre la mesa la importancia de cuestionar aquellas interpretaciones religiosas y culturales que normalizan las desigualdades, así como fortalecer el papel de las mujeres de fe.