Mujeres acompañan su lucha contra el cáncer con 'Un Rayo de Vida'

"Cuando me dijeron que tenía un tumor, mi mente dio un giro total. La única idea que se instaló en mí fue: ‘Me voy a morir, ¿por qué?’", fueron las palabras de Consuelo Sánchez, quien fue diagnosticada con cáncer de mama hace apenas 10 meses.

Rosario Armendáriz también coincide en ese pensar. “Al principio te derrumbas porque en ese momento piensas la muerte, mis hijos, o sea no piensa muchas veces en uno”, dice después de cuatro años de su diagnóstico.

Hoy, ambas, forman parte de Un Rayo de Vida, un grupo de acompañamiento impulsado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual está conformado por mujeres que viven o han vivido esta batalla y que decidieron no enfrentarlo solas.

Y es que contra el cáncer de mama, los tratamientos médicos como la quimioterapia, la cirugía o la radioterapia son fundamentales. Pero más allá del cuerpo, también hay heridas invisibles que requieren atención: el impacto emocional del diagnóstico. Para muchas mujeres, atravesar esta enfermedad no solo significa enfrentar un tratamiento, sino también luchar contra el miedo, la incertidumbre y la soledad.

“Uno como médico trata de orientarlas, se canaliza con psicología pero de pronto el apoyo entre las mujeres, el a mi me sirvió esto, muchas pacientes llegan conmigo a la consulta y me dicen pues a mi me sirvió este brasier, son esas clases de como tips que les ayuda mucho entre pacientes”, explicó la ginecóloga del la clínica 6 del IMSS.

Desde hace 23 años, en el Hospital General de Zona Medicina Familiar número 6, Un Rayo de Vida se reúne cada lunes. Mujeres que se escuchan, se abrazan, se entienden. El grupo, con encuentros cada lunes, está respaldado por un equipo multidisciplinario de especialistas que fortalecen tanto el cuerpo como el espíritu.

Karina Ángel, quien es la Trabajadora Social a cargo del grupo describe la unión de las mujeres como una familia.

“Nos sentimos como una familia porque cada lunes nos reunimos, escuchamos los testimonios de cada paciente y púes vivimos todo su proceso porque desde que ellas son operadas, que inician sus terapias o sus radios terapias pues estamos en todo el proceso”, señala.

En octubre, mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, la labor de grupos como Un Rayo de Vida recuerda que el apoyo entre mujeres puede ser tan fuerte y sanador como cualquier medicina.