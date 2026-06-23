Mujer y bebé resultan lesionadas tras accidente en Allende

De acuerdo a testigos, declararon que a una camioneta se le botaron los cambios y terminó arrollando a una mujer y a una bebé a orillas del Río

Una mujer y una bebé resultaron lesionadas tras ser arrolladas de manera accidental por una camioneta que se le botó el cambio bueno paraje turístico en Allende.

De acuerdo al parte informativo, las autoridades señalaron que los acontecimientos se registraron en la comunidad Raíces a la altura de La Peñita en el río Ramos en el citado municipio.

Camioneta habría avanzado sin control

De acuerdo a testigos, declararon que a una camioneta se le botaron los cambios y terminó arrollando a una mujer y a una bebé a orillas del Río.

Por el accidente, paramédicos de la Cruz Roja y cuerpos de emergencia brindaron la atención a la mujer herida para trasladarla a un hospital para su valoración, mientras que la menor resultó ilesa.

Elementos de vialidad y tránsito recabaron datos para determinar las causas del accidente y definir si fue accidental.