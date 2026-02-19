Mujer termina prensada por molino en Guadalupe

Los cuerpos de emergencia detuvieron el molino y desconectaron la máquina por completo para reducir riesgos de daño mayor

Una mujer, quien quedó prensada de su brazo al interior de un molino, movilizó a los elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como bomberos en Guadalupe.

Los hechos ocurrieron sobre las avenidas Benito Juárez y Lázaro Cárdenas en la colonia El Sabino, donde la mujer identificada como Martha Alicia Villanueva Coronado, de 53 años, se encontraba trabajando, cuando su brazo derecho quedó atrapado al interior de la máquina.

Rápidamente, los cuerpos de emergencia detuvieron el molino y desconectaron la máquina por completo para reducir riesgos. Una vez con su brazo fuera, fue trasladada al hospital 21 de zona para su valoración médica.