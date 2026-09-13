Mujer termina lesionada tras desbarrancar su auto en Iturbide

Un fatal accidente automovilístico se registró en el municipio de Iturbide, luego de que un vehículo particular saliera del camino y cayera a un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad, dejando como saldo una persona sin vida y una mujer lesionada.

Elementos de Protección Civil de Iturbide acudieron al sitio para atender el reporte del percance. Al llegar al lugar de los hechos, el personal de rescate confirmó la presencia de una mujer con lesiones, por lo que procedieron de inmediato a efectuar las labores de extracción.

Posterior a las maniobras, la víctima fue atendida y trasladada a bordo de una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) al Hospital General de Galeana para recibir atención médica especializada.

Durante la revisión del automóvil en el fondo del barranco, los rescatistas confirmaron el fallecimiento de un segundo ocupante, cuyo cuerpo quedó en el interior de la unidad.

El área fue resguardada por elementos de la Policía Municipal de Iturbide en espera de las autoridades competentes y del personal pericial para realizar los dictámenes correspondientes y autorizar la posterior extracción del cuerpo.

Recomendaciones para evitar que un vehículo caiga por un barranco

Conducir por carreteras sinuosas o zonas de relieve pronunciado exige extremar precauciones. Para reducir el riesgo de salidas de camino y volcaduras, se aconseja seguir las siguientes recomendaciones: