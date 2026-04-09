Mujer termina lesionada tras choque en Churubusco

En el lugar permanecieron elementos de la policía vial de Monterrey junto con el conductor André Felipe Ramírez, de 36 años, para el retiro del vehículo

Una mujer resultó gravemente lesionada luego de participar en un accidente vial sobre la avenida Morones Prieto en su incorporación a la avenida Churubusco en Monterrey.

Presuntamente, el conductor habría confundido la ruta de dirección, provocando que intentara dar una vuelta a última hora, haciendo que se impactara contra el muro de contención.

Tras el fuerte golpe, la mujer de aproximadamente 70 años resultó con lesiones en su cuerpo y rostro, por lo que rápidamente personal de Cruz Roja acudió a la zona para atenderla y trasladarla al hospital 4 del IMSS para su atención, en conjunto con su hija, quien no fue identificada.

En el lugar permanecieron elementos de la policía vial de Monterrey junto con el conductor André Felipe Ramírez, de 36 años, para el retiro del vehículo.