Al lugar arribaron personal de Cruz Roja, realizaron la valoración, donde se observa amputación de dos dedos de la mano izquierda

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron al lugar de los hechos, la fábrica ubicada en la calle 1 de mayo y 25 de mayo.

Platicando con los trabajadores, mencionaron que la mujer identificada como Gourdet Cherline, de 38 años, manipulaba equipo tipo rodillo cuando su mano izquierda quedó prensada en el mecanismo de la maquinaria.

Añadieron que, ante esta situación, rápidamente sus compañeros procedieron a desenergizar el equipo, logrando liberar la extremidad.

Al lugar arribaron personal de Cruz Roja, realizaron la valoración, donde se observa amputación de dos dedos de la mano izquierda; posteriormente, fue trasladada al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para su atención médica.



