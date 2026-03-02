Mujer sufre lesión en la mano al quedar atrapada en máquina

El accidente ocurrió dentro de la empresa Tortirregias, donde la maquinaria fue acordonada de manera preventiva para evitar riesgos adicionales.

Una mujer resultó con heridas severas en los dedos y la palma de la mano izquierda tras sufrir un accidente laboral la noche del domingo al interior de una empresa ubicada en el Parque Industrial 200, en el municipio de Santa Catarina.

Trabajadora queda atrapada en máquina tortillera

Los hechos se registraron alrededor de las 20:20 horas, sobre la avenida Monte Bajo, en su cruce con Valle del Apan, cuando la trabajadora realizaba labores en una máquina tortillera.

De acuerdo con los primeros informes, al intentar cambiar un rodillo del equipo, la maquinaria le atrapó la mano izquierda, provocándole lesiones de consideración en los dedos y la palma.

Compañeros liberan a la empleada y solicitan ayuda

Compañeros de trabajo realizaron maniobras para liberar a la empleada, identificada como Iliana Sánchez Sereno, de 34 años, mientras se solicitaba el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al sitio acudió personal de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria y posteriormente trasladaron a la lesionada al Hospital 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención médica especializada.

Autoridades de rescate y seguridad atienden el accidente

El accidente ocurrió dentro de la empresa Tortirregias, donde la maquinaria fue acordonada de manera preventiva para evitar riesgos adicionales. Las labores concluyeron cerca de las 21:12 horas.

En el lugar intervinieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Protección Civil de Santa Catarina, quienes quedaron a cargo de la situación con apoyo de elementos de la policía municipal.