Mujer sufre fractura tras caer 20 metros en Cerro de las Mitras

Personal de Protección Civil Nuevo León descendieron con la afectada sobre una camilla, quien sufrió la fractura en una de sus extremedades

Una mujer resultó lesionada luego de caer desde 20 metros de altura al intentar subir el Cerro de las Mitras la mañana de este domingo, en el municipio de Monterrey.

Este hecho se notificó alrededor de las 07:45 horas, cuando personal de Protección Civil recibió la alerta sobre lo sucedido a la altura del Pico Piquín.

Cuerpos de rescate se movilizaron hacia la zona para comenzar a ascender hasta las inmediaciones del lugar de los hechos y atender de manera oportuna a la lesionada.

Alrededor de las 10:26 horas, personal de PCNL logró hacer contacto de manera auditiva con la afectada, quien refirió a sufrir una probable fractura de muñeca, así como dolor en la espalda.

Media hora más tarde, los cinco elementos de Protección Civil del Estado, nueve de la Brigada lograron hacer contacto con la lesionada, donde se realizó la valoración.

Fue hasta las 11:27 cuando comenzaron con las labores del descenso para resguardar a la mujer.

