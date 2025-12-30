Mujer sufre ataque de epilepsia y provoca choque en Monterrey

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil de Monterrey, quienes brindaron atención a los involucrados.

Una mujer resultó lesionada luego de protagonizar un accidente vial tras sufrir un ataque de epilepsia mientras conducía su vehículo, en el norponiente de Monterrey.

El hecho se registró sobre la avenida Paseo de los Leones, en su cruce con la avenida Enrique C. Livas.

De acuerdo con una fuente policiaca, la conductora fue identificada como Yoselin, de 22 años, quien viajaba a bordo de un vehículo Toyota cuando, al llegar al cruce mencionado, presentó el ataque.

Esta situación provocó que perdiera el control del automóvil y se impactara contra una camioneta que circulaba a un costado.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil de Monterrey, quienes brindaron atención a los involucrados.

Yoselin,presentó una luxación en uno de sus hombros, por lo que fue trasladada a un hospital para su valoración médica.

El otro conductor no resultó con lesiones.

Elementos de Tránsito de Monterrey permanecieron en el sitio para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.