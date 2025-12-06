Mujer se vuelca tras impactarse contra árbol en Monterrey

Aparentemente, la mujer responsable dormitó mientras conducía su vehículo, lo que provocó terminara volcada sobre el lado derecho

Una mujer terminó volcando su vehículo luego de presuntamente haberse quedado dormida al volante y estrellarse contra un árbol mientras circulaba sobre la avenida Centrika Principal, a la altura de Lago Chihuahua, en la colonia Centrika.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de 46 años, quien no fue identificada, perdió el control del Dodge Durango color gris y se impactó de frente contra un árbol ubicado justo frente al fraccionamiento Centrika Lago.

El fuerte golpe partió el árbol en dos y provocó que el vehículo quedara volcado, con daños en la parte frontal.

A pesar de lo aparatoso del incidente, la mujer no presentó lesiones de gravedad.

Elementos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado de emergencia, aunque ella se negó al traslado médico. Al sitio también arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey para asegurar la zona y eliminar los riesgos por el árbol que fue derribado.

La vialidad se vio afectada en dirección al sur, pues el auto volcado y las ramas del árbol derribado quedaron obstruyendo gran parte del carril. Solo un carril con dirección al norte permaneció habilitado mientras se realizaban las labores de atención y retiro de ramas.