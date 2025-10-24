Mujer se lleva cachorro de casa en San Pedro, piden devolverlo

Los propietarios de un cachorro de Rottweiler hicieron un llamado a la mujer que se lo llevó para que lo regrese o denunciarán los hechos a la policía

Los propietarios de un cachorro de Rottweiler piden a la mujer que se lo llevó de un domicilio en San Pedro que lo regrese.

Los hechos se registraron el viernes 17 de octubre afuera de un domicilio en el fraccionamiento Versalles marcado con el número 139.

El momento quedó grabado por una cámara de seguridad por lo que hicieron un llamado a la mujer que se lo llevó que lo devuelva.

En las imágenes se puede ver cuando una camioneta Toyota Sienna de reciente modelo y con placas para personas con discapacidad se percata de la presencia del cachorro afuera del domicilio.

La mujer desciende de la camioneta y llama al cachorro quien en un principio se nota desconfiado, después se acerca y esto es aprovechado para la mujer quien lo carga y lo sube a la camioneta para después alejarse.

Los propietarios compartieron las imágenes de la cámara de seguridad para hacer un llamado a la mujer para que regrese al cachorro de cuatro meses o de lo contrario se denunciarán los hechos a la policía de San Pedro.