Mujer se desvanece y queda tendida en el Centro de Monterrey

Una mujer de 52 años se desvaneció en el Centro de Monterrey; paramédicos determinaron que presentaba presión arterial baja

Una mujer de 52 años fue atendida por cuerpos de auxilio luego de desvanecerse en el cruce de las calles Aramberri y Serafín Peña, en el Centro de Monterrey.

El incidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas de este martes. La mujer, identificada preliminarmente como Rosa Guadalupe Gómez, quedó tendida sobre la vialidad durante aproximadamente 30 minutos, de acuerdo con los reportes disponibles.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil acudieron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria. Tras valorarla, señalaron que presentaba presión arterial baja.

Automovilistas que circulaban por Serafín Peña redujeron la velocidad para evitarla mientras permanecía en el sitio.

Elementos de la Policía de Monterrey también acudieron para resguardar el área y apoyar durante la atención. Vecinos indicaron que la mujer podría enfrentar problemas de salud mental y que estaría bajo medicación; sin embargo, esta información no fue confirmada por las autoridades ni por los cuerpos de auxilio.