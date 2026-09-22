Mujer se desvanece durante informe de alcalde de San Nicolás

Por: Vanessa Aguilar 21 Septiembre 2026, 20:02 Compartir

La falla en la climatización provocó un ambiente sofocante dentro del recinto, mientras decenas de asistentes, enfrentaron las altas temperaturas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Momentos de tensión se vivieron durante el segundo informe del alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, luego de que una mujer se desvaneciera al interior del Teatro de la Ciudad del municipio. La falla en la climatización provocó un ambiente sofocante dentro del recinto, mientras decenas de asistentes, entre ellos adultos mayores, enfrentaron las altas temperaturas y algunos permanecieron de pie ante la falta de lugares disponibles. Mujer recibe atención médica durante el informe “Llegaron los elementos, los estoy presumiendo, los Ángeles Azules, ahorita tienen que llegar. Sí, bien. ¿Me ayudan ahí, por favor? Bien, ok, excelente. ¿Y les platico? Sí, está bien. Ah, llegó hasta el doctor, muy bien. Eso, llegaste más rápido que la policía”, mencionó Carrillo mientras la mujer recibía atención médica. Alcalde continuó con la presentación de su informe Pese al incidente en el recinto, el edil de San Nicolás continuó con la presentación de su informe. Con abanicos de mano, los asistentes intentaron mitigar el calor mientras avanzaba la ceremonia. La situación generó preocupación entre los presentes, quienes también señalaron problemas de organización durante el evento.