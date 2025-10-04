Mujer roba ropa acompañada de un menor de edad en Monterrey

Una cámara de seguridad registró el modus operandi de una mujer que aprovechó la distracción de la vendedora para apoderarse de artículos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Las cámaras de seguridad captaron el modus operandi de una mujer que presuntamente robó artículos en una tienda de ropa en Guadalupe.

Los hechos se registraron en el local llamado 'Boutique Sussy Téllez' ubicado en la colonia Tres Caminos.

Las imágenes fueron compartidas por la dueña para identificar a la mujer y poder interponer la denuncia correspondiente.

El video muestra a la sospechosa viendo la ropa acompañada de un menor de edad de entre 8 y 10 años de edad.

La mujer aprovecha la distracción de la empleada para quitar algunas prendas de los ganchos y guardarlas en una bolsa ecológica color negro que cargaba. Cuando la joven se acercaba para atenderla, la señora escondía la ropa para luego guardarla en la bolsa.

De acuerdo con las imágenes, la mujer se llevó de tres a cuatro artículos del local.

La empleada se mostró afectada y señaló que la mujer abusó de su confianza, ya que lo único que estaba haciendo era darle una atención adecuada, como generalmente lo hace, por lo que se dijo apenada con la dueña. Esta última le mostró todo su apoyo a la trabajadora.

Tras viralizarse las imágenes en Facebook, las personas identificaron a la presunta fardera, y señalaron que también vende ropa en línea y en un mercado rodante de la misma colonia. Algunos usuarios señalaron que vive en el municipio de Juárez.