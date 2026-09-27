Mujer resulta lesionada tras volcar camioneta en Santa Catarina

Una mujer de 50 años resultó lesionada luego de que la camioneta en la que viajaba volcara en calles del municipio de Santa Catarina

Una mujer de 50 años resultó lesionada luego de que la camioneta en la que viajaba volcara en calles del municipio de Santa Catarina.

El accidente ocurrió sobre la calle Jacaranda, en su cruce con Ciprés, donde la conductora presuntamente se quedó sin frenos mientras circulaba a bordo de un vehículo Nissan de color oscuro.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer identificada como Nanda, regresaba de un supermercado cuando perdió el control de la unidad, en una zona caracterizada por sus calles inclinadas debido a la cercanía con el Cerro de las Mitras.

Al lugar acudieron elementos del Grupo Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina y personal de Vialidad, quienes brindaron atención en el sitio y apoyaron en las labores correspondientes.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a la mujer a un hospital para recibir atención médica. Su estado de salud fue reportado como estable.