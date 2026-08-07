Mujer resulta lesionada tras volcadura en Morones Prieto

Al lugar acudieron paramédicos del CRUM, quienes valoraron a la mujer y posteriormente la trasladaron al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS

Una mujer de 68 años resultó lesionada luego de perder el control de su vehículo y sufrir una volcadura sobre la avenida Morones Prieto, en el municipio de Monterrey.

Automóvil se estrella y termina volcado

El accidente ocurrió en el cruce de Morones Prieto y Doctor Raúl Calderón, en la colonia Sertoma, donde, de acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, la conductora de un automóvil Mazda 6 perdió el control de la unidad, provocando un estrellamiento y posteriormente la volcadura.

Al lugar acudieron paramédicos del CRUM, quienes valoraron a la mujer y posteriormente la trasladaron al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para recibir atención médica.

Corporaciones eliminan riesgos por derrame

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey realizaron labores para eliminar riesgos por el derrame de hidrocarburos, mientras que personal de Tránsito de Monterrey se hizo cargo del retiro del vehículo y de las investigaciones para determinar las causas del percance.