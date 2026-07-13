Mujer resulta lesionada tras ser atropellada en avenida Aztlán

La lesionada fue identificada como Esperanza, de aproximadamente 60 años de edad, quien tras el impacto fue proyectada hacia el camellón central de la avenida

Una mujer resultó lesionada y fue trasladada a un hospital luego de ser atropellada sobre la avenida Aztlán.

De acuerdo con testigos en el lugar, la víctima salía de un supermercado y, al intentar cruzar la vialidad, fue impactada por una camioneta de transporte de personal de la empresa GoWork.

La lesionada fue identificada como Esperanza, de aproximadamente 60 años de edad, quien tras el impacto fue proyectada hacia el camellón central de la avenida.

Familiares acudieron al sitio del accidente

Al sitio arribaron familiares de la mujer para conocer lo ocurrido. Durante su estancia en el lugar, se registró un intercambio de palabras entre algunos de sus hijos.

La camioneta involucrada, de color blanco, presentó un hundimiento en el cofre a consecuencia del impacto.

Autoridades investigan el accidente

Elementos de la autoridad detuvieron al joven conductor de la unidad para deslindar responsabilidades.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a la mujer y posteriormente la trasladaron al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS, ya que presentaba una lesión en la cadera.