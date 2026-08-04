Mujer resulta lesionada tras ser arrollada por automovilista

La conductora rechazó ser trasladada en ambulancia y manifestó que esperaría el pase médico de su aseguradora para recibir atención médica

Una mujer de 50 años resultó lesionada luego de ser arrollada por un automovilista que presuntamente intentó escapar tras verse involucrado en un accidente vial ocurrido en el cruce de las avenidas Fidel Velázquez y Bernardo Reyes, en Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Nissan Sentra color plata, con placas SPZ-585-A, habría intentado darse a la fuga después de impactar otro vehículo. La mujer descendió de la unidad involucrada para reclamarle y se colocó junto a la puerta del conductor, en un carril con dirección al norte, hacia San Nicolás de los Garza.

Posteriormente, Protección Civil de Monterrey informó que la lesionada fue identificada como Abyeni Judith Ortiz Maya, de 50 años, quien señaló que, tras el percance vial, descendió de su Volkswagen Virtus para dialogar con el conductor de la otra unidad.

Sin embargo, durante la interacción, el hombre adoptó una actitud agresiva y aceleró su vehículo cuando ella aún se encontraba junto a la puerta del conductor, provocando que fuera arrastrada por varios metros antes de caer sobre la carpeta asfáltica.

El vehículo responsable escapó del lugar antes de la llegada de las autoridades, por lo que hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la identidad del conductor ni se ha informado sobre su detención.

Automovilistas que transitaban por la zona disminuyeron la velocidad para evitar atropellar nuevamente a la mujer, quien quedó tendida sobre uno de los carriles de circulación mientras arribaban los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Protección Civil de Monterrey le brindaron atención prehospitalaria y determinaron que presentaba una abrasión en la extremidad superior izquierda, sin lesiones de gravedad.

La conductora rechazó ser trasladada en ambulancia y manifestó que esperaría el pase médico de su aseguradora para recibir atención médica, por lo que posteriormente se retiró del lugar por sus propios medios.

Durante las labores de auxilio y el levantamiento del reporte se registraron afectaciones a la circulación debido al cierre parcial de carriles en ambos sentidos de la avenida.

Personal de Movilidad de Monterrey quedó a cargo de las diligencias correspondientes para integrar el reporte e iniciar las investigaciones que permitan localizar al conductor responsable, quien se dio a la fuga antes del arribo de las autoridades.