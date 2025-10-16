Mujer resulta lesionada tras choque en el Centro de Monterrey

Un automóvil Nissan Sentra color blanco, conducido por Melanie Estefanía, chocó contra una camioneta Tiggo de color negro manejada por San Juana Francisca

Un aparatoso accidente vial registrado la noche del martes en el cruce de las avenidas José María Arteaga y Juan Zuazua, en el Centro de Monterrey, dejó como saldo una mujer lesionada y daños materiales en dos vehículos.

El percance ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando un automóvil Nissan Sentra color blanco, conducido por Melanie Estefanía, chocó contra una camioneta Tiggo de color negro manejada por San Juana Francisca, lo que generó la movilización inmediata de los cuerpos de auxilio.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey acudieron al sitio junto con paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención médica a Melanie Estefanía por golpes leves, aunque la conductora decidió no ser trasladada a un hospital, permaneciendo en el lugar a la espera de un pase médico.

Durante las maniobras, agentes de Tránsito Municipal controlaron la vialidad y elaboraron el parte correspondiente, mientras los rescatistas eliminaron riesgos y retiraron los vehículos involucrados para liberar la circulación.

El servicio concluyó poco después de las 23:00 horas, sin que se reportaran mayores afectaciones en la zona