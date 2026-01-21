Mujer resulta lesionada tras chocar en Cadereyta

Según algunos testigos la pesada unidad no tenía luces encendidas, lo que provocó que el conductor del automóvil se viera sorprendido

Una mujer resultó lesionada, luego de que el automóvil en que viajaba junto con su esposo, se impactó contra un tráiler atravesado sobre la carretera a Reynosa.

El accidente ocurrió a temprana hora del martes a la altura del kilómetro 35 más 500 de esa ruta en el municipio de Cadereyta.

Unidades de rescate municipal y una ambulancia se dirigieron hasta este sitio para brindar ayuda.

En el lugar fue auxiliada una mujer que viajaba como copiloto a bordo de un automóvil Altima conducido por su esposo.

La afectada sufrió golpe en la cabeza al impactarse contra el vidrio frontal del vehículo.

Trascendió que el percance sobrevino cuando el automóvil era conducido con dirección de Monterrey a Reynosa.

Presuntamente el operador de un tráiler realizaba maniobras para retornar sobrevino cuando esa arteria.

Según algunos testigos la pesada unidad no tenía luces encendidas, lo que provocó que el conductor del automóvil se viera sorprendido.

Tras el choque el automóvil quedó dañado de la parte frontal y por algunos minutos la vialidad a esa hora de la mañana se vio afectada.