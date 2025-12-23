Mujer resulta lesionada tras caer en un pozo en General Terán

Una mujer de la tercera edad resultó lesionada luego de caer al interior de un pozo en el Ejido El Encadenado, perteneciente a General Terán.
De acuerdo con las autoridades, la mujer fue identificada como María de Jesús Pérez Vázquez, de 74 años, quien había caído a un pozo de aproximadamente seis metros de profundidad, cuando intentaba rescatar a una de sus cabras.
Al lugar acudieron elementos de protección civil del estado y del municipio para hacer los trabajos correspondientes.
En el sitio, se llevaron a cabo maniobras de rescate mediante un sistema de cuerdas, logrando la extracción segura de la paciente y su traslado a una zona segura para su valoración inicial.
Posteriormente, la lesionada fue trasladada al Hospital General de Montemorelos para recibir atención médica especializada.