Mujer resulta lesionada en tienda de Paseo La Fe

Una mujer de 47 años fue hospitalizada tras resultar herida al caerle una tarima dentro de una tienda en la plaza Paseo La Fe, en San Nicolás

Una mujer de 47 años resultó lesionada al interior de un comercio ubicado en la plaza comercial Paseo La Fe, en el municipio de San Nicolás de los Garza, tras un accidente ocurrido la tarde de este domingo.

Unidades de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron hasta el cruce de avenidas Las Torres y Miguel Alemán, en la colonia La Fe, donde se localiza la tienda Old Navy.

Al arribar al sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron que la mujer presentaba una lesión de aproximadamente cinco centímetros en la región frontal, la cual fue provocada al caerle una tarima en el área de baños del establecimiento.

La lesionada fue trasladada a la Clínica 67 del IMSS a bordo de una ambulancia de Protección Civil de San Nicolás, descartándose riesgos adicionales en el lugar tras la atención inicial.