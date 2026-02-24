Mujer resulta herida por arma de fuego en Santa Catarina

Los hechos cerca de las 21:00 horas en la colonia el Palmar donde una joven escuchó varios disparos y, momentos después, se percató de que presentaba una herida

Una mujer identificada como María, de 24 años, resultó lesionada por impacto de arma de fuego la noche del lunes, luego de que se registraran detonaciones mientras caminaba por calles de la colonia Hacienda El Palmar, en el municipio de Santa Catarina.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en el cruce de las calles Hacienda El Palmar y Hacienda San Baldomero, donde la joven escuchó varios disparos y, momentos después, se percató de que presentaba una herida en una de sus piernas, aparentemente causada por un proyectil de arma de fuego.

Al sitio acudieron elementos de la policía municipal, quienes confirmaron que la mujer presentaba una lesión a la altura de la rodilla, por lo que se solicitó el arribo de una unidad médica.

Paramédicos de Protección Civil de Jaguares le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fue trasladada a un hospital para su atención especializada, donde su estado de salud fue reportado como estable.

De manera extraoficial, trascendió que el domicilio cercano al sitio del ataque es investigado por presuntamente operar como punto de venta de estupefacientes, por lo que esta línea es considerada dentro de las indagatorias para esclarecer el móvil de la agresión. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que la mujer estuviera relacionada con alguna actividad ilícita.

El área fue acordonada mientras se realizaban las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios, en tanto que los responsables del ataque lograron darse a la fuga y no se reportaron personas detenidas hasta el cierre de esta edición.