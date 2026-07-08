Mujer resulta herida en choque entre taxi y patrulla en el Centro

Oficiales de Tránsito de Monterrey se hicieron cargo del accidente, efectuando el abanderamiento de la zona, agilizando la circulación vehicular

Una mujer resultó lesionada luego de que el vehículo de plataforma en el que viajaba como pasajera se impactó contra una patrulla de la Policía de Monterrey, presuntamente porque el conductor del taxi de plataforma no respetó un señalamiento de alto en calles del Centro de la ciudad.

El percance se registró en el cruce de Treviño y Doctor Coss, donde el automóvil Nissan Versa, utilizado como taxi de aplicación, colisionó contra la unidad policiaca que circulaba por la zona.

Tras el impacto, la acompañante del vehículo de alquiler sufrió diversas lesiones, por lo que al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron a un hospital para una valoración médica.

Al lugar también arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes realizaron la evaluación de riesgos, brindaron apoyo en la atención de la emergencia y verificaron las condiciones de seguridad en el área.

Asimismo, oficiales de Tránsito de Monterrey se hicieron cargo del accidente, efectuando el abanderamiento de la zona, agilizando la circulación vehicular y recabando la información necesaria para deslindar responsabilidades.

Las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para determinar con precisión la mecánica del accidente y establecer la responsabilidad de los conductores involucrados.