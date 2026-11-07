Mujer resulta herida al caerle encima un pesado rollo de acero

Los rescatistas ingresaron al área donde ocurrió el accidente, dialogaron con el encargado de seguridad y realizaron un acordonamiento preventivo de la zona

Una trabajadora de 36 años resultó lesionada luego de sufrir un accidente laboral al ser aplastada de una mano por un rollo de acero mientras realizaba maniobras al interior de una fábrica, en el municipio de General Escobedo.

El accidente ocurrió durante la noche del jueves en las instalaciones de la empresa Serviacero Worthington, ubicadas sobre el Libramiento Noreste, a la altura del kilómetro 21.

De acuerdo con los primeros informes, la empleada manipulaba un rollo de acero mediante una grúa aérea cuando, presuntamente, introdujo una de sus manos en el área de maniobras, momento en que quedó atrapada y fue aplastada por el pesado material.

Tras el accidente, la mujer fue trasladada por sus propios medios de la empresa a la Clínica 6 del IMSS, donde recibió atención médica por un traumatismo por aplastamiento en una de sus manos.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio durante la madrugada de este viernes para atender el reporte; sin embargo, al llegar encontraron que la fábrica ya no se encontraba en operaciones.

Los rescatistas ingresaron al área donde ocurrió el accidente, dialogaron con el encargado de seguridad y realizaron un acordonamiento preventivo de la zona afectada.

El sitio quedó a disposición del personal de Inspección para las diligencias correspondientes y determinar las condiciones en las que ocurrió el accidente laboral.