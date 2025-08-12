Mujer resulta gravemente herida en ataque a balazos en Linares

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención inmediata y la trasladaron al Hospital de Provileón, donde permanece internada

Una mujer fue lesionada de gravedad durante un ataque a balazos registrado la noche de este domingo en la colonia El Pedregal, en el municipio de Linares, lo que generó una intensa movilización policiaca en el sector.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Grafito y Basalto, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego. Al acudir, los cuerpos de auxilio localizaron a la víctima con heridas de proyectil y en estado crítico.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención inmediata y la trasladaron al Hospital de Provileón, donde permanece internada bajo pronóstico reservado.

Elementos de diversas corporaciones aseguraron el área e iniciaron las primeras indagatorias para establecer la mecánica de los hechos y dar con los responsables.