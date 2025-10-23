Mujer relata que fue víctima de acoso en restaurante de Monterrey

Una madre de familia denunció que presuntamente fue víctima de acoso por parte del guardia de seguridad de un restaurante ubicado en Gonzalitos.

Manllely Lisa De Del Real narró su experiencia en un video con la intención de que fuera difundido en redes sociales y alertar a otros padres de familia.

La mujer comenzó relatando que acudió a un reconocido restaurante de venta de hamburguesas ubicado sobre la avenida Gonzalitos con su esposo y sus hijos.

A su llegada observó que el guardia de seguridad se hacía tocamientos indebidos, pero en un principio lo ignoró pensando que se trataba de un 'tic'. Estas acciones las realizaba el hombre incluso cuando la mujer se dirigía al baño, situación que ya no le pareció.

La presunta víctima de acoso aseguró que el empleado de seguridad fue a buscarla hasta el área de juegos en donde se encontraba con su esposo. Se escondió en un punto ciego en donde no había cámaras y comenzó a tocarse sus partes íntimas.

La pareja decidió grabarlo, pero cuando el guardia se dio cuenta, se regresó a la puerta de entrada del restaurante. La mujer decidió encarar al empleado, y habló con el gerente, a quien le hizo ver sobre el peligro que corren los niños.

La mujer llamó a la policía, pero el empleado salió corriendo de los restaurantes y cruzó un puente peatonal, no sin antes quitarse el uniforme.

Los policías no lograron ubicar al hombre, por lo que la mujer exhortó a otros padres de familia a tener cuidado y proteger a sus hijos.