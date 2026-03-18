Mujer recuerda el pasado y golpea a su pareja en Valle Verde

El señaló que se encontraba conviviendo con su pareja cuando comenzaron a recordar hechos del pasado y la mujer se tornó agresiva

Una mujer fue detenida por elementos de la Policía de Monterrey luego de presuntamente agredir físicamente a su pareja en la colonia Valle Verde.

La presunta responsable fue identificada como Ángeles “N” de 27 años, quien fue arrestada en el cruce de las calles Alondra y Gorrión.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia en la zona cuando recibieron un aviso a través del C4 sobre un caso de violencia familiar, por lo que se trasladaron al lugar.

Al arribar, se entrevistaron con un hombre de 28 años, quien señaló que se encontraba conviviendo con su pareja cuando comenzaron a recordar hechos del pasado, situación que provocó que la mujer se tornara agresiva.

Según el afectado, la mujer se abalanzó sobre él y lo lesionó con rasguños en el rostro, cuello y pecho. El hombre logró separarla y solicitó el apoyo de la policía.

Ante la denuncia del afectado, los oficiales procedieron con la detención de la mujer.

La detenida quedó a disposición del Ministerio Público