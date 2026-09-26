Mujer queda prensada tras aparatoso choque en San Pedro

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora habría perdido el control de la camioneta cuando circulaba por Lázaro Cárdenas

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Una mujer de 73 años resultó lesionada luego de que presuntamente perdiera el control de su vehículo y terminara proyectándose contra el barandal de contención de la avenida Lázaro Cárdenas, en San Pedro Garza García.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:40 de la mañana en el cruce de Lázaro Cárdenas y Paseo Belinda, en la colonia Valle del Mirador.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito de San Pedro y personal de Protección Civil municipal, quienes encontraron a la conductora atrapada dentro del automóvil, debido a que uno de los tubos del barandal quedó incrustado en la zona del conductor.

La mujer, identificada como Norma Ofelia, presentó una probable fractura y heridas en ambas piernas, por lo que los rescatistas utilizaron equipo especializado para liberarla del vehículo.

Una vez rescatada, permaneció consciente y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Debido a las maniobras para retirar el automóvil y liberar el barandal, la avenida Lázaro Cárdenas permaneció completamente cerrada durante algunos minutos.