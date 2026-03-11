Mujer provoca presuntamente incendio en predio baldío en Juárez

Tras una revisión preventiva, los policías le aseguraron tres encendedores de plástico de distintos colores, por lo que fue detenida en el lugar.

Una mujer fue detenida luego de que presuntamente provocara un incendio en un predio baldío durante la tarde del lunes 9 de marzo, en la colonia Praderas de San Juan, en el municipio de Juárez.

Los hechos se registraron mientras policías realizaban recorridos de vigilancia por el sector, cuando detectaron fuego y humo que salían de un terreno ubicado en el cruce de las calles Huelva y Alcalá de Henares, por lo que se aproximaron para verificar lo que ocurría.

Al llegar al sitio, los oficiales observaron a una mujer que presuntamente encendía un pedazo de cartón y lo arrojaba hacia un montículo donde ya se había generado fuego, situación que alertó a los elementos, quienes intervinieron para evitar que el incendio continuara extendiéndose en el predio.

La mujer fue identificada como Sanjuana Leonor “N”, de 29 años, quien, de acuerdo con el reporte, durante la intervención intentó ocultar un encendedor en la bolsa del short que vestía.

Tras una revisión preventiva, los policías le aseguraron tres encendedores de plástico de distintos colores, por lo que fue detenida en el lugar.

Posteriormente, la mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público, que será la instancia encargada de determinar su situación jurídica en relación con los hechos.

La detención se realizó durante patrullajes del Operativo Calles en Orden, mediante el cual autoridades municipales mantienen recorridos de vigilancia en colonias del municipio para prevenir situaciones que representen un riesgo para la comunidad y el entorno.