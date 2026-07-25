Mujer pierde la vida en accidente carretero en Allende

Los cuerpos de emergencia arribaron al lugar del accidente y rescataron al conductor, quien fue trasladado de emergencia por paramédicos de la Cruz Roja

Un accidente vial se registró en la carretera nacional en Allende donde una mujer pierde la vida y el conductor es trasladado grave a un hospital en Montemorelos.

Accidente ocurrió en el tramo conocido como La Chancaca

El accidente vial se registró en dirección de Allende a Monterrey a la altura del tramo conocido como la chancaca.

Señalaron que el vehículo participante se trata de un auto Suzuki con placas de circulación SZF372A del estado de Nuevo León.

De acuerdo al parte preliminar, las autoridades señalaron que el auto circulaba presuntamente a exceso de velocidad, pierde el control en una curva prolongada y choca contra un muro de concreto en un negocio que se dedica a la venta de vehículos de carga pesada.

Los cuerpos de emergencia arribaron al lugar del accidente y rescataron al conductor, quien fue trasladado de emergencia por paramédicos de la Cruz Roja por su estado delicado de salud.

En el sitio mencionaron que una mujer, quien acompañaba al conductor, murió al momento del impacto.

Autoridades investigan las causas del accidente

Las autoridades realizan el protocolo y acordonaron el lugar donde se registró el accidente para que peritos de la fiscalía en materia de vialidad recaben indicios.

Serán elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes recaben datos del accidente.