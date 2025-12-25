Mujer pierde el control de su auto y termina volcada en Monterrey

Al sitio acudieron de Protección Civil quienes neutralizaron los posibles riesgos debido a que el automóvil se encontraba bloqueando los carriles de circulación

Una persona lesionada, múltiples daños a un vehículo y un severo cogestionamiento vehícular es el saldo que dejó una volcadura en Monterrey

Los hechos se presentaron sobre la avenida Morones Prieto en el cruce con Miguel Nieto en el sector de Nuevas Colonias, justo frente a un centro de convenciones en la zona sur de la ciudad.

En el lugar una mujer, conductora del vehículo involucrado, impactó su unidad contra el barandal de protección que divide los carriles principales de los laterales provocando que terminara volcado.

Al sitio acudieron de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey, quienes neutralizaron los posibles riesgos debido a que el automóvil se encontraba bloqueando uno de los dos carriles de circulación.

También se presentaron paramédicos del CRUM quienes le brindaron atención médica la lesionada identificada como Claudia de 56 años, quien presentana una herida en su brazo izquierdo.

Sin embargo y pesé a que fue necesario controlar una hemorragia, la mujer firmó una negativa a ser trasladada a un hospital prefiriendo esperar a sus familiares para buscar atención médica.

Debido a que el vehículo quedó semivolcado fue necesaria la intervención de una grúa para remolcarlo y así liberar la vialidad que por momentos permaneció completamente bloqueada.