Mujer niega cometer robo contra adultos mayores en Montemorelos

La mujer quién fue acusada de presunto robo contra adultos mayores en un domicilio en Montemorelos, nego las acusaciones y dijo que ya diálogo en la Fiscalía para aclarar el asunto.

Ana Maria, N.N. mujer quien es señalada de supuestamente sustraer dinero en efectivo de un bolso de una vivienda de los adultos mayores en las Puentes, declaró y dijo que esta dispuesta para esclarecer la denuncia en su contra.

Doña Rita Sepulveda interpuso una denuncia ante el Centro de Orientación y Denuncias del Estado, CODE por el robo de dinero en efectivo y dólares que guardaba en un maletín.

Como prueba presentó un video que se observa a Ana Maria, que ingresa a la recamara y sale con bolsas en sus manos.

La Policía Ministerial inicio las investigaciones del supuesto robo, por lo que ya se carearon a las dos partes en la Fiscalia para mediar por las investigaciones correspondientes.

La persona acusada dijo que no tiene culpa de haber agarrado el dinero de los adultos mayores y esta dispuesta para que se llege a una aclaración.