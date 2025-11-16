Mujer muere tras ser mordida por una araña en Allende

La víctima fue llevada primero al IMSS de Allende y luego trasladada a Montemorelos, donde perdió la vida horas después.

Una mujer perdió la vida luego de ser atacada por una araña en una comunidad de Allende, Nuevo León. Tras la agresión, fue llevada inicialmente a la clínica del Seguro Social del municipio y posteriormente trasladada al IMSS de Montemorelos, donde falleció.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por una fuente cercana al caso, la víctima fue identificada como una mujer originaria de la comunidad Los Sabinos, una zona rural alejada de la cabecera municipal. Testigos señalaron que, tras la mordedura, la trasladaron de inmediato al Seguro Social de Allende, donde permaneció internada entre dos y tres horas.

Posteriormente, y ante el deterioro de su estado de salud, personal médico decidió su traslado a la clínica del Seguro Social de Montemorelos. Ahí, según los primeros reportes, la mujer entró en shock y finalmente murió pese a los esfuerzos del personal médico.

Hasta el momento no se ha precisado qué especie de araña la atacó ni se han dado a conocer detalles adicionales sobre las causas exactas que complicaron su condición. Autoridades continúan recabando información para esclarecer por completo lo ocurrido dentro de las instalaciones del IMSS en Montemorelos.