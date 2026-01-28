Mujer muere tras caer de estación del Metro Félix U. Gómez

Una mujer perdió la vida al caer del tercer piso de la estación Félix U. Gómez; autoridades investigan el hecho como una caída intencional

Una mujer murió tras caer del tercer piso de la estación del Metro Félix U. Gómez, en Monterrey.

Autoridades investigan el fallecimiento como una caída intencional.

De acuerdo con testigos, la víctima subió hasta las escaleras que dirigen a lo más alto de las instalaciones y que conectan con la Línea 3.

Trascendió que un grupo de jóvenes observó la escena y trataron de disuadirla para que bajara, sin embargo, hizo caso omiso a los llamados.

Tras caer se impactó contra la banqueta de la esquina de las avenidas Cristóbal Colón y Félix U. Gómez.

La mujer no fue identificada en sitio, pero se informó que vestía una chamarra de peluche en color café, llevaba un pantalón de mezclilla, zapatos de vestir negros, y calcetones blancos con rombos.

Al sitio arribaron elementos de la Cruz Roja y ambulancias de la Secretaría de Salud, sin embargo, la víctima no presentaba signos vitales.

Personal de la Policía de Monterrey acordonó el carril izquierdo de Colón para que el Servicio Médico Forense de la Fiscalía levantará el cuerpo.