Mujer muere tras ataque con arma blanca en Anáhuac

Según el testimonio de una persona que se encontraba en el lugar, el hombre llegó al domicilio y, tras discutir con la mujer, la hirió con un arma punzocortante

Una mujer identificada como María de la Luz Cobos Reyes, de 42 años, perdió la vida luego de ser atacada con un arma blanca, presuntamente por su expareja, en el municipio de Anáhuac.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tránsito y Vialidad, los hechos se registraron en un domicilio ubicado sobre la carretera Monterrey–Colombia, en la colonia Raúl Caballero, hasta donde arribó el presunto agresor, Heriberto “N”, con quien la víctima tenía aproximadamente ocho meses separada.

Según el testimonio de una persona que se encontraba en el lugar, el hombre llegó al domicilio y tras sostener una discusión con la mujer, la hirió con un arma punzocortante, presuntamente una navaja, provocándole lesiones de gravedad principalmente en el cuello y el rostro.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio y trasladaron de urgencia a la mujer a la Clínica Municipal de Anáhuac, donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde a consecuencia de la gravedad de las heridas.

Trascendió que la víctima sufría violencia previa por parte del presunto agresor y que incluso existía una orden de restricción, la cual no habría sido respetada.

Además, se informó que el sujeto ya la había amenazado de muerte con anterioridad.

Tras cometer la agresión, Heriberto “N” huyó del lugar a bordo de una camioneta tipo pick up blanca, sin placas visibles.

Autoridades mantienen un operativo de búsqueda y continúan con las investigaciones para dar con el responsable y esclarecer el móvil del homicidio.