Mujer muere en volcadura sobre la carretera Libre a Reynosa

Tras salir de la carpeta asfáltica, la camioneta terminó volcada, quedando severamente dañada como consecuencia del impacto.

Una mujer perdió la vida durante la madrugada de este jueves luego de sufrir un aparatoso accidente vial sobre la carretera Libre a Reynosa, en el municipio de Cadereyta Jiménez.

El percance ocurrió a la altura de la entrada al sector Pueblo Nuevo, donde la conductora de una camioneta Nissan de doble cabina, en color gris, perdió el control de la unidad por causas que aún no han sido establecidas.

Tras salir de la carpeta asfáltica, la camioneta terminó volcada, quedando severamente dañada como consecuencia del impacto.

Automovilistas que circulaban por la zona solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que elementos de Protección Civil de Cadereyta Jiménez se movilizaron hasta el lugar para atender el reporte.

A su llegada, los rescatistas localizaron a una mujer al interior de la camioneta; sin embargo, pese a las maniobras realizadas, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Briseida Adamaris “N”.

La zona fue acordonada mientras se realizaban las primeras investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las causas que provocaron que la conductora perdiera el control de la camioneta.

Elementos de la Guardia Nacional permanecieron en el sitio para resguardar el área y apoyar con las labores correspondientes, mientras se esperaba la intervención de las autoridades investigadoras y los servicios periciales.

El accidente generó afectaciones a la circulación en este tramo de la carretera Libre a Reynosa, mientras se llevaban a cabo las diligencias y el retiro de la camioneta siniestrada.