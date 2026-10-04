Mujer muere atropellada en la carretera a Zuazua en Apodaca

Hasta ahora, la víctima no ha sido identificada de manera oficial y tampoco se ha informado sobre la localización de la camioneta

Una mujer perdió la vida durante la mañana de este sábado luego de ser atropellada sobre la carretera a Zuazua, a la altura de la calle Magnolia, en la colonia Artemio Treviño, en el municipio de Zuazua.

Elementos de proximidad acudieron al lugar y localizaron un camión de transporte de personal. Debajo de la unidad, en el costado derecho y cerca de la puerta de ascenso, encontraron a la mujer, quien ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con la versión proporcionada por el operador del camión, una camioneta de color gris u oscuro habría impactado primero a la mujer, proyectándola hacia la unidad de transporte para posteriormente retirarse del lugar.

El conductor señaló que, debido a la situación, no pudo detener inmediatamente la marcha del camión. Tras el arribo de las autoridades, el operador fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones.

Al momento del accidente se registraban lluvias en el sector, por lo que las autoridades también deberán establecer las condiciones en las que ocurrió el atropello y determinar la mecánica de los hechos.

Hasta ahora, la víctima no ha sido identificada de manera oficial y tampoco se ha informado sobre la localización de la camioneta que, según la versión del operador, habría participado inicialmente en el accidente.