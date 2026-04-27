Mujer muere al interior de un bar en el centro de Monterrey

Al sitio también acudió personal de Servicios Periciales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del deceso

Una mujer de entre 55 y 60 años perdió la vida la tarde de este domingo al interior de un establecimiento tipo restaurante-bar ubicado sobre la avenida Pino Suárez, en el centro de Monterrey.

De acuerdo con testigos, la mujer se encontraba bailando cuando repentinamente comenzó a sentirse mal y posteriormente se desvaneció.

Al lugar acudieron cuerpos de auxilio, sin embargo, pese a los esfuerzos de los rescatistas, ya no contaba con signos vitales, por lo que momentos después se confirmó su fallecimiento.

Al sitio también acudió personal de Servicios Periciales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar con precisión las causas del deceso.

En el lugar permanecen agentes ministeriales resguardando la zona.